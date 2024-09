Il cardinale | La giustizia è più forte della vendetta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) MARZABOTTO (Bologna) Antonietta Benni e Ferruccio Laffi. Nel celebrare l’80simo anniversario dell’eccidio di Monte Sole il presidenteCei, ilarcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, ricorda le figure di questi due superstiti che con la loro testimonianza hanno orientato la comunità di Marzabotto verso la riconciliazione. Antonietta era una suora laica appartenente all’ordine delle orsoline e in quelle 30 ore in cui rimase immobile sepolta dai cadaveri di altre donne e dei bambini dell’asilo che dirigeva nell’oratorio di Cerpiano vicino a Marzabotto, si chiese se era viva o se era finita all’inferno. "Quando nel 1967 ci fu il primo referendum per decidere se perdonare o meno l’ufficiale tedesco Walter Reder che ordinò le stragi – ha ricordato Zuppi – lei disse che il perdono va sempre concesso e che se uno non perdona non può essere cristiano.