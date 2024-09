Grande Fratello l’intensa tra Shaila e Javier | il primo faccia a faccia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 30 settembre 2024)Gatta eMartinez:. Pronti a viversi il loro amore in Casa?Gatta nelle ultime ore ha confessato di essere interessata a. La giovane ballerina però attende nuovi passi e nuovi gesti da parte del pallavolista.appaiono sempre più vicini nonostante non stanno ancora vivendo il loro rapporto con serenità. Leggi anche, Jessica, Giglio e Yulia: volano frecciatine in diretta Ilconfronto in diretta: la ballerina e il pallavolista“Mi piace, perché nasconderlo? È una persona che mi attira” afferma in diretta la ballerina poi continua: “Mi ispira fiducia, probabilmente non è una persona che mi potrebbe ferire”. “Io sono una persona un po’ timida, alle volte ho bisogno di consigli” affermadopo aver ascoltato il pensiero della ballerina.