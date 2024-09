Grande Fratello l’ex di Shaila Gatta svela | Mi ha tradito più di una volta flirtava con uomini anche di vent’anni più grandi sono venuto a saperlo perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nella giornata di sabato Alessandro Rizzo ex fidanzato diè interai microfoni di Giada Di Miceli, nel corso della trasmissione Non succederà più in onda sulle frequenze di Radio Radio. Il ballerino ha parlato della fine della relazione con la gieffina, ex velina di Striscia la Notizia: Siamo stati fidanzati in realtà cinque anni. Finita per il fatto che l’amore può finire, siamo stati insieme cinque anni e mezzo quasi sei. L’amore era finito, ci siamo lasciati. Era tutto molto tranquillo fino al mese di settembre in cuia conoscenza di alcune cose. I primi mesi (dopo la rottura, ndr) era tutto molto tranquillo, lei mi scriveva, io le scrivevo, ci siamo beccati per un aperitivo. Auguri di compleanno, le ho fatto un “In bocca al lupo” prima che entrasse nella Casa, tutto nella norma.