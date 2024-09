Gasparri | Questione dossier in capigruppo se ne discuta in Parlamento

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nomi passati al setaccio e un numero mostruoso di documenti trafugati dalle banche dati. I nuovi atti della Procura di Perugia hanno delineato il modus operandi che Pasquale Striano metteva in atto in quel verminaio dell'Antimafia per ottenere documenti su politici (soprattutto di centrodestra) e vip e passarli agli amici giornalisti di Domani, indagati in concorso con il finanziere e con l'ex pm Antonio Laudati perché, secondo gli inquirenti, erano loro a chiedere le ricerche illecite sul sistema analisti per carpire dati riservati. "Il presidente La Russa ha posto inladelaggio di Perugia, di fronte al clamore di questi accessi a dati di personalità varie, chiede di capire cosa dovrebbe fare il, qui reagiamo a tante cose, ma di questo in Aula non se ne è mai parlato".