Furto con esplosivo a Sansepolcro | danneggiato bancomat in un’area di servizio

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nella notte, intorno alle 3, undel Monte dei Paschi di Siena situato presso il distributore Piccini Fuels di, in via Senese Aretina, è stato fatto esplodere utilizzando la cosiddetta tecnica della “marmotta”.(l’inserimento di un oggetto contenente polvere da sparo collegato a una miccia. Il nome della tecnica deriva dal fischio che precede il boato: ricorderebbe quello emesso dalle marmotte come segnale di pericolo) Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Al momento, non è possibile stabilire l’ammontare del denaro presente nel. Alcune banconote sono state trovate bruciate, altre potrebbero essere state macchiate dal sistema antirapina. L’esplosione ha provocato danni agli arredi all’interno del locale, ma non ha compromesso la struttura dell’edificio.