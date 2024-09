Evasione fiscale come denunciarla e quando è importante rivolgersi alle autorità

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’non si annida esclusivamente nelle grandi aziende o negli studi professionali chiusi al pubblico. A chiunque può essere capitato di fare la spesa in negozio che non rilascia uno scontrino o servirsi di un idraulico che non emette una fattura al termine di un lavoro. Spesso e volentieri si tende a chiudere un occhio: sono le volte che non si richiede la ricevuta al termine di una prestazione, perché magari il rilascio del documento contabile è sinonimo di un prezzo maggiorato. Quelli che abbiamo analizzato sono i casi che possono capitare più di frequente e che possono sfiorare direttamente un contribuente. Altri, magari molto più gravi, sono più difficili da stanare, benché abbiano un impatto diretto sulla vita di tutti i giorni.