Esselunga assume Open Job Day di reclutamento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) GLIJob Daysono organizzati dal Grupponella provincia di Milano e Monza e Brianza, per incontrare i candidati interessati per il Gruppo. Per partecipare sarà sufficiente presentarsi nelle date previste, portando con sé il proprio cv, senza doversi registrare né inviare la propria candidatura preventivamente. Le iniziative si svolgeranno all’interno dei superstoredi Milano, via Rubattino, Settimo Milanese (Milano) e Lissone (Monza Brianza) nelle seguenti giornate dalle ore 12 alle 18: giovedì 3 ottobre; giovedì 10 ottobre; giovedì 17 ottobre; giovedì 24 ottobre; giovedì 31 ottobre e giovedì 7 novembre.