Escalation Hezbollah-Israele Cresce la tensione ma i Caschi blu italiani restano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nonostante la criticità della situazione, il contingente italiano di Unifil non è in discussione. A sancirlo è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo sull’evoluzione della crisi lungo il confine trae Libano, dove in questi giorni si sta intensificando l’offensiva di Tel Aviv contro le postazioni di. Le rassicurazioni del ministro arrivano in un momento delicato, con un colpo israeliano che, secondo una ricostruzione de Il Messaggiero, lunedì sera avrebbe sfiorato di appena cinquecento metri l’entrata della base Onu di Mansouri, dove sono schierati ibludella missione in Libano.