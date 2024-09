Daniil Medvedev | Sono solidale con Sinner Ricevere una mail che dice che hai fallito l’antidoping…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024)ha sconfitto Flavio Cobolli in due set e si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 500 di Pechino, dove affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il tennista russo si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale cinese ed è ora atteso dalla durissima prova contro il ritrovato numero 2 del ranking ATP (proprio oggi ha superato il tedesco Alexander Zverev), mentre nell’altra semifinale si affronteranno il nostro Jannike il padrone di casa Bu. Il finalista degli ultimi Australian Open, dove perse proprio contro il fuoriclasse altoatesino, si è espresso sulla posività al Clostebol riscontrata a Janniknel mese di marzo e sul ricorso presentato dalla WADA al CAS di Losanna in seguito alla sentenza di innocenza emessa dall’ITIA in favore del fresco campione degli US Open.