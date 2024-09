Chiara Petrolini la Procura chiede il carcere L’ex fidanzato rivela | dai rapporti non protetti alle bugie

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 30 settembre 2024) Mentre lapresenta appello ela carcerazione diSamuel racconta la sua versione. Cos’ha detto In queste ultime ore, ladi Parma ha presentato appello contro l’ordinanza del Gip di Parma con la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari per, la ragazza di Traversetolo che è accusata di aver ucciso e sepolto nel giardino di casa due neonati, suoi figli. La richiesta della, infatti, è quella della carcerazione. Nel frattempo,Samuel si apre e dice la sua. Novità shock su: parla(cityrumors.it / ansafoto)Inizialmente il Gip ha respinto l’accusa di soppressione di cadavere per quanto riguarda il secondo neonato ritrovato nel giardino di casa. È per questo motivo chesi trova ai domiciliari: l’accusa è di occultamento di cadavere.