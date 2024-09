Cascone | Il Centrodestra in Consiglio ha bisogno di un leader vero

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “L’opposizione dicampana è oggi senza una guida forte e presente. Lo dimostrano i pochissimi interventi di Stefano Caldoro sull’inefficienza della giunta regionale guidata da Vincenzo De Luca”, afferma il consigliere di Forza Italia, Franco. “In vista della grande sfida elettorale del 2025 – aggiunge– è indispensabile che ilsi doti di unattivo e costantemente presente. Troppi sono i proclami e le oggettive falle della gestione De Luca. E nonostante ciò negli ultimi anni Caldoro ha fatto rarissime dichiarazioni contro Vincenzo De Luca ed il suo sistema di gestione del potere salernocentrico, dimostrando una totale mancanza di incisività. Non possiamo continuare così,” afferma. “Caro Caldoro, così non va. Non possiamo permetterci un capo dell’opposizione che di fatto non svolge il proprio ruolo.