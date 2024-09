Autonomia | De Cristofaro Avs a Occhiuto ' vai a votare No al referendum'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "L'differenziata sta spaccando il centrodestra. Non passa giorno che Forza Italia non metta in discussione la scellerata legge voluta fortemente dalla Lega. Oggi il Presidente della Regione Calabriachiede al centrodestra di fermarsi perché ilrischia di essere un danno per il centrodestra. Vorrei dire al Presidenteche l'differenziata è un danno per l'Italia, mentre illa salva dal trasformarsi in 20 piccole patrie in guerra tra loro.vada aNo al". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama. "I lamenti azzurri sono un po' paradossali, perché la legge Calderoli l'hanno votata e solo ora si accorgono che spacca il Paese e crea danni soprattutto al Mezzogiorno, prosegue De