Alessandro Cambuca accoltellato | prima di morire urla il nome dell’assassino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024)era un 27enne di Assemini, in provincia di Cagliari. Il giovane è statoa morte domenica scorsa in un appartamento della cittadina. Madi esalare il suo ultimo respiro è riuscito a chiedere aiuto e a fare ildel suo aggressore. E così i carabinieri hanno arrestato quasi immediatamente il suo presunto assassino: si tratta di un ragazzo di 24 anni che ora dovrà rispondere dell’accusa di omicidio.Leggi anche: 40ennedal figlio minorenne: è gravissimo La dinamica ancora poco chiara dell’omicidio diera originario di Villaspeciosa ed era padre di due figlie. Aveva trascorso la serata di sabato insieme ad alcuni amici alla festa di Santa Greca, a Decimomannu. Poi, insieme a loro, si era fermato a dormire in un’abitazione di Assemini dove, poche ore dopo, è stato ucciso.