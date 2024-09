Vola in tuta alare e muore in Francia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 29 settembre 2024) 23.00 Un italiano di 38 anni è morto in un incidente di volo con lain Alta Savoia. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco del dipartimento francese. Il corpo della vittima è stato trovato nella località di Sallanches, nel settore del Crève-Coeur. Un mese fa in Italia, un base jumper di 41 anni è morto nel bellunese, sotto le pendici del Civetta e stessa sorte per un altro uomo, di 36 anni, con, precipitato in Val Badia.