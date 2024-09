Traffico Roma del 29-09-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 settembre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione lentamente in viale di Castel Porziano provincia di mente avvenuto all’altezza di via Francesco Cilea chiuso il sottovia Ignazio Guidi per lavori di bonifica tra via e piazzale di Porta Pia Al Trullo chiusa via Monte Cucco per la rottura delle condutture al dell’acqua all’altezza di via del Trullo chiusa via di Porta Angelica tra Borgo Pio e Borgo Angelico per gli accessi ai Musei Vaticani In occasione della visita gratuita domenicale per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità