Silvia Toffanin e Rita Pavone scoppiano a piangere in studio | ecco perché

(Di domenica 29 settembre 2024) Momento di grande emozione a Verissimo, il programma condotto dasu Canale 5. Tra gli ospiti della puntata andata in onda oggi, domenica 29 settembre, c'era. A un certo punto dell'intervista, a far scoppiare asia la padrona di casa che la sua ospite è stata la lettera che Teddy Reno ha voluto scrivere per sua moglie. “Ti ricordi la prima volta? - si legge nella missiva -. Eravamo davanti a uno. Mi eri sembrata preoccupata. Ti ho detto di non aver paura. E tu mi rispondesti che non ne avevi. Avevi solo 17 anni”. I due stanno insieme da quasi 60 anni e si amano ogni giorno di più. Al termine della lettera, Teddy Reno ha scritto: “Sono orgoglioso di te. Grazie per essere come sei”. A quel punto sia lache lasono scoppiate ae si sono sciolte in un abbraccio.