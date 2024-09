Saoirse Ronan entra nel cast di Narnia di Greta Gerwig

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 29 settembre 2024) La star di Lady Bird,, èta a far parte deldel prossimo adattamento cinematografico di Le cronache didi. L'ultima volta che abbiamo sentito parlare dell'adattamento di Le cronache didi, secondo la sua scrittrice e regista, il progetto stava andando "a tutta velocità" e il film veniva descritto come "ambizioso".non ha ancora iniziato la produzione e non sono ancora trapelati dettagli sul, tuttavia le ultime indiscrezioni affermano cheabbia ottenuto un ruolo di supporto non rivelato nel film. Laha già recitato in due pellicole della, Lady Bird e Piccole donne. Le cronache di, l'interprete originale sul reboot Netflix di: "Mi rende triste" I dettagli