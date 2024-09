Rebus centro storico Qualche nuova apertura fra tanti negozi chiusi | Serve un rilancio vero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Una selva di serrande abbassate, in mezzo ache però fa ben sperare per il futuro. E i problemi legati a degrado e sicurezza sempre sul tavolo, mentre le ‘vasche’ del passato sono ormai un lontano ricordo. Ildella città vive, ormai da anni, una fase delicatissima. Le criticità sono tante: iche chiudono, messi in ginocchio prima dai centri commerciali con i parcheggi gratuiti e coperti e poi dai giganti dall’e-commerce, non si contano più; così come crescono le situazioni di degrado e i rischi per la sicurezza pubblica. I giardini di San Domenico vanno riqualificati, servono maggiore pulizia e più senso civico da parte dei cittadini. E sarebbe auspicabile anche un progetto diper l’ex Circoli, finito ormai diversi anni fa nelle mani dei privati.