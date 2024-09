Prato brutto ko | in superiorità numerica perde 2-1 a Sasso Marconi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 -sconfitto e contestato dai suoi tifosi accorsi a. Nonostante laper oltre 70 minuti per via dell'espulsione di Tarozzi, i lanieri escono battuti dallo stadio Carbonchi. Finisce 2-1 l'incontro valido per la quarta giornata del girone D di Serie D. A deciderlo sono le reti di Geroni e Deme Serigne. Inutile per i biancazzurri il sigillo di Marino, che aveva risposto al vantaggio iniziale dei gialloblù. La cronaca La prima occasione, e che occasione, si registra all'8': tutto nasce da una punizione battuta malamente da Remedi, che favorisce la ripartenza avversaria. E' Armaroli a guidarla, superando la difesa biancazzurra e presentandosi a tu per tu con Fantoni, ma sul più bello il giocatore di casa spedisce la sfera alle stelle.