Pizza speciale in crociera La sfida della Conserveria

(Di domenica 29 settembre 2024) I ragazzi speciali de Lapartono inper i Best worldchampions. La brigata diioli è partita ieri mattina da Venezia dopo un periodo di allenamento nel quartier generale dell’associazione a Castiglion Fiorentino. Le tappe a bordonave saranno Bari, Mikonos, Santorini e Olimpia ma il vero viaggio sarà laalla quale prenderanno parte circa 100 partecipanti per darsia suon di mattarello e teglie. Dalla torre del Cassero sono partiti cinque componenti-chef del laboratorio di trasformazione alimentare pensato per la formazione dei ragazzi con disabilità intellettiva e autismo. La squadra è capitana da Flavio Carmignani insieme alla mascotte Crystal e le veterane, le due Giulia e Alice.