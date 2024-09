Pavard rientra in Inter-Stella Rossa? La prima volta auspicata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024) Benjaminpotrebbe tornare dal primo minuto nella seconda sfida di Champions League tra. Il francese ha un compito da svolgere, tenendo conto delle sue capacità e della sua esperienza. LA SITUAZIONE – Benjaminè pronto a occupare nuovamente il posto da titolare da braccetto destro già a partire dall’incontro di Champions League tra. Il difensore francese, non tornato al meglio dopo l’estate, sta provando are nei parametri cui ci ha abituato nell’ultima stagione grazie alla forza del lavoro. Il calciatore nerazzurro ambisce a sostituire Yann Bisseck, titolare nella gara contro l’Udinese, per dimostrare di essere tornato al suo livello dopo un periodo di difficoltà iniziale.