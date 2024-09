Paris Fashion Week da Schiaparelli a Giambattista Valli Loewe e Westwood | via al superfluo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) PARIGI – Leggerezza, essenzialità. E’ questo il fil rouge che lega le collezioni per la prossima Primavera/Estate 2025 che stiamo vedendo alladi Parigi. In tempi di crisi delle vendite e di incertezza dei mercati, gli stilisti restano fedeli ai rispettivi codici identitari ma eliminano tutto il. In atto c’è un’operazione collettiva di sottrazione, riduzione, ripulitura. Il risultato sono abiti concreti e portabilissimi, che emanano quella freschezza e della gioia di vivere tipiche dell’estate. Emblematiche, in tal senso, le collezioni die Vivienne, dove il massimalismo e l’audace sperimentazione tipici dei due brand lasciano il passo ad un’inedita essenzialità. “Volevo che le cose fossero ariose, leggere, ridotte nei colori. Giusto un tocco di rosso e rosa.