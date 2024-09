Pallacanestro serie b La Re-Basket 2000 al debutto | al ’Bigi’ c’è la Gardonese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) È laa tenere a battesimo la nuova Re-. Alle 18, al PalaBigi, la matricola cittadina ospita nella prima giornata diB Interregionale i bresciani, guidati dalla guardia Matteo Motta, ex di turno: l’esterno vestì i colori bianco-blu nel 2017/18, mettendo a segno 11 punti di media, il medesimo bottino messo a segno nell’ultima stagione con la sua attuale squadra. "Vogliamo partire bene davanti al nostro pubblico – dice coach Alberto Baroni, confermato in panchina dopo la vittoriosa cavalcata inC - ma sappiamo di dover alzare l’asticella rispetto agli ultimi test in termini di attenzione, fisicità e intensità, oltre che nelle percentuali ai liberi e nel tiro da fuori".