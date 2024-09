Notte di sangue esce di strada e muore a 39 anni | è l’ennesima tragedia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 29 settembre 2024) Ancora una vittima della. Un tragico incidente si è verificato nella serata di ieri, 27 settembre intorno alle 22, in via Terrassa, a Conselve, un comune in provincia di Padova. Un uomo di 39ha perso la vita. Ancora da chiarire le cause. A quanto si apprende l’auto sarebbe uscita difinendo (forse per una manovra azzardata, o forse per un colpo di sonno), dopo, in un fossato. A dare l’allarme un automobilista in transito. >> “Devi stare zitto”. Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli asfalta Fabio Canino: il pubblico è tutto con lei. “Non può fare una cosa simile” I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo per il 39enne non c’è stato nulla da fare. La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Piove di Sacco anche con l’autogrù e arrivata sul posto intorno alle 22 ha messo in sicurezza la Toyota Corolla Station Wagon.