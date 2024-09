Napoli in vetta De Laurentiis si affida alla scaramanzia | Non diciamo nulla

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 29 settembre 2024) Il presidente azzurro commenta il primo posto dopo la vittoria contro il Monza Ildi Antonio Conte continua a brillare e, con il successo per 2-0 contro il Monza allo stadio Diego Armando Maradona, si porta in testaclassifica dopo sei giornate di campionato. Una vittoria che ha infiammato i tifosi, alimentando i sogni di un possibile traguardo ancora pi√Ļ ambizioso della qualificazione in Champions League. La partita: Politano e Kvaratskhelia trascinano ilNel match contro il Monza, ilha imposto il proprio gioco sin dai primi minuti, trovando il vantaggio a met√† del primo tempo grazie a Matteo Politano, dopo un lungo predominio territoriale. Pochi minuti dopo, al 33?, Khvicha Kvaratskhelia ha firmato il raddoppio, mettendo al sicuro il risultato.