L’Eroica ora raddoppia Una versione ‘a piedi’

(Di domenica 29 settembre 2024) Non solo il mito in bicicletta. E’ alle porte anche la seconda edizione di ‘Eroici a, che si terrà il 5 e il 6 ottobre a Gaiole in Chianti in occasione della 27° edizione de. L’evento è organizzato dall’Associazione Radici in Chianti Aps la cui missione è promuovere cultura, enogastronomia, paesaggio, archeologia e storia del Chianti. Associazione formatasi da poco tempo e già allo zenit dell’operatività. Le partenze della passeggiata saranno da Gaiole, in piazza Ricasoli, ogni 30 minuti dalle 9.30 fino alle 12. Lungo tutto il percorso di 7 chilometri i partecipanti saranno accompagnati da guide escursionistiche della Federazione Italiana Escursionismo e da guide ambientali certificate.