La storica rivale di Federica Pellegrini si sposa | Sarah Sjostrom nozze da sogno in Val d’Orcia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Siena, 29 settembre 2024 – Non solo Gigi Buffon e Ilaria D’Amico: anche la nuotatrice svedeseSjo?stro?m, 31 anni, ha scelto la Toscana perre il compagno Johan De Jong Skierus, 35 anni. Il matrimonio tra la campionessa olimpica dei 50 e 100 stile libero a Parigi 2024 e il fidanzato (schermidore e legale specialista in antiriciclaggio alla Danske Bank) si è svolto sabato 28 settembre a Pienza, in una romantica cerimonia al tramonto in una cornice bellissima, affacciata sulla Val. I look degli sposi Pochi intimi gli invitati, che hanno assistito al sì della pluricampionessa mondiale eavversaria (ma anche amica) della nostra, e alla festa, in un classico casale della campagna toscana.