La minoranza si astiene | Tutto fatto in fretta

(Di domenica 29 settembre 2024) Il mancato rilascio di un parere da parte del collegio dei revisori sulla costituzione della Destination Management Organization, in assenza del business plan e della convenzione con il Comune, a cui vanno aggiunti altri atti, non convince i consiglieri di. Durante la seduta di venerdì sera, gli esponenti dell’opposizione hanno deciso di uscire dall’aula o di astenersi, pur riconoscendo che una struttura del genere è senza dubbio la migliore per il rilancio turistico di Montecatini. Ma l’assenza di un parere di qualsiasi genere dei revisori, con le ipotesi di un eventuale danno erariale, e la tempistica con cui è stato portato avanti il progetto, giudicata troppo rapida e fatta senza coinvolgere la, hanno impedito l’approvazione delle minoranze. E non tutti, tra l’altro, sono convinti della necessità immediata di creare la Fondazione Turismo.