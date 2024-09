In esclusiva su RaiPlay Il cielo brucia vincitore dell’Orso d’argento al 73 Festival di Berlino

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 29 settembre 2024) ROMA – Sarà disponibile dal 5 ottobre insu“Il”, diretto da Christian Petzold,alla 73esima Berlinale. Il film è il secondo capitolo di una trilogia ispirata agli elementi naturali, iniziata da Petzold nel 2020 con l’acqua e il film “Undine – Un amore per sempre”, dedicata alla solitudine e alla complessità dei rapporti interpersonali. Ne “Il” e? il fuoco l’elemento chiave della storia. Paura e lussuria, risentimento e amore, desiderio e gelosia, molte sono le tensioni sotterranee che animano lo scenario emotivo del film, che parte come una commedia di educazione sentimentale per trasformarsi progressivamente in una lucida e drammatica riflessione sulla condizione giovanile nella società contemporanea.