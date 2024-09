Il gagliardetto del Vitòria F C | i Sadini

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 29 settembre 2024) IldelF.C.: i "" Il fiume Sado che bagna Setubal riporta al soprannome che i tifosi biancoverdi hanno assegnato ai loro giocatori, "". Ilodierno del Vitoria, invece è la versione, come chiaramente indicato nel ricamo sotto lo stemma della squadra, utilizzata nelle gare di Coppa delle Città delle Fiere nel 1970. In quella competizione i portoghesi approdano, prima di essere estromessi, al terzo turno. Di rilievo il passaggio di turno ai danni del Liverpool. Iutilizzò nelle competizioni europee anche una versione diversa didi formato triangolare. Sotto la foto dell'esemplare consegnato alla Juventus nel 1966 sempre in occasione di una gara valevole per la Coppa Città delle Fiere. GLIEROIDELCALCIO.COM (Marco Cianfanelli)