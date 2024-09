Hugh Jackman e Ryan Reynolds in lizza per condurre la 96esima edizione degli Oscar

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 29 settembre 2024)sono la prima scelta dell'Academy perglidopo l'enorme successo di Deadpool & Wolverine al botteghino. Secondo quanto riportato da un insider,sono la prima scelta dell'Academy perla. Gli organizzatori sono pronti a "sbancare" il botteghino e a pagare ai due attori un'ingente somma di denaro perl'evento, in programma domenica 2 marzo 2025. "- come squadra - sono in cima alla lista dei desideri per la conduzione, ora che hanno sancito il loro status delle due grandi star del cinema dell'anno", ha confermato l'insider. Il duo ha recentemente concluso il press tour per il film campione d'incassi Deadpool