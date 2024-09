Gavardo battaglia per l’ospedale Ristrutturazione? Macché è un ridimensionamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Brescia, 29 settembre 2024 – Decine le persone che hanno partecipato alla conferenza stampa in modalità sit-in, oltre mille quelle che hanno firmato la lettera che i comitati “La roccia“ e “Gaia“ di, e “Federcaccia“ di Prevalle, hanno indirizzato a consiglieri e assessori regionali, Comuni, Comunità montana della Val Sabbia per chiedere di ‘salvare’di. “Grande risalto è stato dato allada 52 milioni di euro del– spiega Roberta Caldera, per il comitato ‘La roccia’ – ma nel frattempo è stato sospeso il punto nascita, così come del reparto di pediatria è stato tolto il ricovero ed è rimasto solo il servizio di pronto soccorso. Da tempo, poi, è noto il problema della carenza di personale di infermieri e medici: ci chiediamo come si possa pensare di mandare avanti una bella struttura se non ci sono le persone”.