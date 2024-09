Festa per l’istituzione del Presidio Slow food prati stabili e pascoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) C’è anche tanta tipicità reggiana alla grande kermesse del "Salone del Gusto - Terra Madre" in corso a Torino, organizzata da. Non solo cibo per umani, ma anche sacchi con fieno proveniente daipolifiti irrigui del Podere Querceto dell’imprenditore agricolo bibbianese Matteo Govi, che coltiva oltre 35 ettari di pregiati foraggi nella zona di via Ariosto, conferendo poi il latte delle sue bovine al Caseificio Moderna di Bibbiano. Le balle, profumate di fiori e decine di erbe diverse, sono state messe in mostra in occasione del convegno con ieri cui è stata festeggiatadeldeie dei. Un nuovosostenuto da Eataly e Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano.