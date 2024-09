Ethan Hawke | Dopo Before Sunrise e Before Sunset io e Richard Linklater ci sentivamo in colpa

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 29 settembre 2024) La trilogia sentimentale dicone Julie Delpy continua a far battere i cuori dei cinefili, il protagonista maschile ha svelato i segreti delle pellicole durante l'ospitata al Lucca Film Festival. "I festival del cinema sono il mio posto preferito al mondo" ha esordito, salutando il pubblico del Lucca Film Festival 2024, dove è stato omaggiato con un premio nuovo di zecca, il Golden Panther Award alla carriera. Carriera lunga e fortunata di cui ha parlato diffusamente in vari incontri, sempre accompagnato dalla moglie Ryan. Tra gli autori che hanno segnato la sua carriera, il più citato, ovviamente, è stato, amico didi lunga data che gli ha regalato alcuni ruoli immortali come l'intenso Boyhood e la trilogia romantica interpretata con Julie Delphy. "Ho girato