Don Castelli ucciso dai nazisti Mattarella lo ricorda | Contribuì a costruire una nuova Italia

(Di domenica 29 settembre 2024) Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato al Sindaco del Comune di Cortemilia, Roberto Bodrito, in occasione dell’80° anniversario dell’uccisione di Don Demetrioda parte dei soldati, il seguente messaggio: “Don Demetriofu uno dei numerosi martiri del clerono in quel terribile 1944, che visse la ritirata delle truppe naziste dal Mezzogiorno d’e la lotta al movimento partigiano sugli Appennini e sulle Alpi. Giovane curato di Roddi, nelle Langhe, la dedizione al suo mandato pastorale pose a rischio la sua vita nella espressione del valore che gli stava a cuore: la carità. Tentando di fermare la ferocia della rappresaglia nazista, venne preso in ostaggio e, successivamente, assassinato e sepolto frettolosamente nella boscaglia della Tenuta Reale.