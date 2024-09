Cosa può accadere Difficile un attacco di Teheran Il Libano adesso ha una chance | Può sganciarsi dall’Iran

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Boni Il Paese dei cedri, investito dall’Armageddon israeliano, l’finale contro Hezbollah,è a un bivio. Il partito di Dio non è forse del tutto battuto, ma è in ginocchio, Tel Aviv ha neutralizzato il suo leader storico, Hassan Nasrallah, il burattinaio che guidava il terrore dai bunker, e i suoi vice. I pasdaran iraniani minacciano, invocano vendetta, ma per ora sono solo slogan. Questo recente scenario che si porta dietro migliaia di vittime tra civili e miliziani può consentire aldi avviare una fase di svincolamento progressivo dal giogo del Grande satana sciita o rimanere in un limbo che fino a oggi, nella logica di ostaggio delle milizie, lo ha portato al fallimento economico e politico. La caduta di Hezbollah – sotto le bombe e i razzi di Tel Aviv dopo mesi di schermaglie più dimostrative che altro – cambia le carte in tavola.