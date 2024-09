Catturato e fucilato con 45 prigionieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Il padre dehoniano Martino Cappelli fumentre portava conforto alle vittime di un rastrellamento nazista avvenuto a Creda. Il 1° ottobre 1944, dopo tre giorni di prigionia, venneroa 32 anni insieme a don Elia Comini con altri 44. I loro cadaveri, lasciati nella vasca della canapiera di Pioppe di Salvaro, vennero dispersi nel fiume Reno. La causa di beatificazione di padre Martino si è svolta, nella fase diocesana, a Bologna, dal 3 dicembre 1995 al 10 febbraio 2001, per l’accertamento dell’eroicità delle sue virtù. Il 10 maggio 2019 la Congregazione delle Cause dei Santi ha dato il via libera affinché la causa sia studiata per dimostrare il martirio in odio alla fede.