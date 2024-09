Candreva verso il ritorno in Serie A | nuova avventura per l’ex Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024) Antonio, svincolato dopo l’addio dalla Salernitana, è pronto a ritornare inA.sta per firmare con un nuovo club.– DolceinA per Antonio, rimasto svincolato dopo la retrocessione inB della Salernitana.giocatore dell’, infatti, riferisce Sport Mediaset è pronto a firmare per il Genoa di Alberto Gilardino. Il Grifone ha perso settimana scorsa Ruslan Malinovskyi per un brutto infortunio contro il Venezia e dunque doveva necessariamente trovare un sostituto all’altezza., 37 anni, può fare al caso della squadra rossoblù. Nonostante la sua età e la stagione dello scorso anno della Salernitana,nerazzurro ha come giocato bene, mettendo a referto sette gol e sei assist complessivi. In estate, non ha trovato nessuna sistemazione, ma adesso è arrivato il momento di rivederlo in campo.