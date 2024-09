Calciomercato Parma Circati ko | proposti due calciatori svincolati

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 settembre 2024) In attesa della partita di lunedì con il Cagliari, ilinizia a valutare ildopo il grave infortunio di Alessandro. Il difensore ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il ritorno in campo è previsto nel 2025. Ilregala ipotesi interessanti per la retroguardia. Le soluzioni principali sono quelle dell’ex Roma Manolas e dell’ex Milan Kjaer. Inoltre, circolano anche i nomi dell’ex Bologna Soumaoro e dell’ex Torino Djidji.