ATP Pechino 2024 Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano in semifinale in doppio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) La coppia numero 1 del tabellone dimaschile dei China Opendi tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso a, in Cina, composta dagli italianied, approda in: regolato nei quarti il duo formato dal kazako Alexander Bublik e dallo spagnolo Pedro Martinez, battuto con lo score di 6-0 7-5 in un’ora e cinque minuti di gioco. Nel penultimo atto possibile derby con l’altra coppia italiana composta da Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, i quali saranno opposti al neerlandese Wesley Koolhof ed al croato Nikola Mektic. Nel primo set la coppia azzurra domina in lungo ed il largo, concedendo pochissimo al servizio e risultando incisiva in risposta: gli italiani centrano il break al deciding point nel secondo game ed a trenta nel quarto, vincendo invece 10 punti consecutivi in battuta.