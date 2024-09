Vuelle un nuovo viaggio In questa lega servono umiltà e voglia di lottare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) In fondo, quella dellain serie A2 è una nuova avventura. In un mare in cui non navighiamo più da quasi vent’anni. Ha il suo fascino,cosa, ma anche i suoi rischi. Non sappiamo più chi sono le navi nemiche, non conosciamo più i marinai. Un’altra generazione di giocatori italiani nel frattempo è cresciuta e si sta facendo largo nel mondo del basket. Ma qui non li abbiamo mai visti, perciò ci sorprendiamo che qualcuno di cui poco prima non conoscevamo nemmeno il nome, possa segnarci venti punti così, senza colpo ferire. Le amichevoli del pre-campionato hanno raccontato che va bene l’atletismo, va bene la tecnica, ma esistono ancora l’agonismo e conta ancora la fame quella vera, che ti fa arrivare per primo su una palla vagante, prendere un rimbalzo anche sei più basso. E soprattutto bianco.