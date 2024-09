Un viaggio nella storia del credito La Cassa di Pistoia e Pescia In un libro e in una bella mostra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Ladelladi Risparmio di. In une in una. L’evento La Biblioteca Forteguerriana ospiterà martedì primo ottobre, alle 17. Si tratta del primo evento del ciclo autunnale "Leggere, raccontare, incontrarsi" curato da Biblioteca Forteguerriana e Biblioteca San Giorgio. Unalunga e gloriosa. Ladi Risparmio dinasce dalla fusione di due istituti formatisi in territori geograficamente e storicamente assai diversi: ladi, nata nel 1831 in ambito urbano ma al centro di un vasto mondo rurale, inseritapianura di Prato e Firenze, e ladi, nata nel 1840cittadina più industriosa della Valdinievole, in un territorio allora assai fiorente e decisamente proiettato verso Lucca.