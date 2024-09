Sinner evita l’argomento WADA | Non ero al 100% ne sono uscito Fisicamente ho svoltato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Jannikha sconfitto Roman Safiullin in tre set e si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Il tennista italiano si è imposto in rimonta sul rognoso russo, vincendo con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-3 e infilando così il tredicesimo successo consecutivo, il 57mo di questa magnifica stagione condita dai trionfi agli Australian Open e agli US Open. Il numero 1 del mondo ha saputo recuperare dopo un primo parziale complicato, proprio come era ria fare due giorni fa contro il cileno Nicolas Jarry, e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale cinese: tra un paio di giorni tornerà in campo per fronteggiare il ceco Jiri Lehecka.