Roma controlli alla stazione Termini | 4 arresti e 10 denunce

(Di sabato 28 settembre 2024) Quattro persone arrestate e 10 denunciate è il bilancio deioperati da 130 carabinieri nella giornata di venerdì nella zona intornodi. Nel corso dell’attività i militari nei pressi di via Cavour hanno arrestato un cittadino gambiano, di 24 anni, trovato in possesso di 19 pasticche della potente ecstasy soprannominata “Blue Punisher”. E un cittadino cileno di 41 anni, già indagato per borseggio, è stato arrestato aperché all’atto del controllo è risultato destinatario di un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune dicon quella della custodia cautelare in carcere.