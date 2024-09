Promozione Moie Vallesina giornata no | 3-0 in casa del S Orso

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 28 settembre 2024) I fanesi conquistano i primi punti di stagione e vanno in gol (Saurro, Palazzi, Muratori) dopo il digiuno delle prime giornate di campionato, 28 settembre 2024 – Prima vittoria del campionato per la compagine fanese, che dopo tre sconfitte senza segnare, trova una vittoria fondamentale. Primo tempo con qualche bella giocata da parte di Saurro e Lucchetti molto pericoloso tra le linee. Nella seconda frazione di gioco passa in vantaggio il S.con un “sassata” di Saurro che non lascia scampo al portiere anconetano. La seconda rete arriva alla mezz’ora del secondo tempo: Luchetti sulla fascia trova smarcato Palazzi che trafigge l’incolpevole portiere ospite. C’e’ tempo anche per il terzo goal di Muratori che insacca con un colpo di testa e fissa il risultato sul 3-0.  S.