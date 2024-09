Nuoto pinnato Ai mondiali di Carry le Rouet Impresa straordinaria per Laura Pelliccia Vinti due titoli iridati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Due medaglie d’oro iridate per Lara(nella foto), la nuotatrice carrarese di, che ai campionatiJunior e Senior nelle acque libere dile, in Francia, ha conquistato il gradino più alto del podio nelle gare dei 1000 e dei 3000 metri, categoria Junior. Nonostante le condizioni del campo gara, caratterizzato da onde e vento, laè riuscita nella doppiadi imporsi nella propria categoria. Classe 2009, lapratica sia ilclassico che quello. Quest’ultimo lo iniziato da tre anni, da quando non potendosi più allenare a Carrara a causa della nota critica situazione delle piscine, è emigrata a Massa, dove la società pratica anche il. Per la giovanissima Lara, che detiene il record italiano nei 400 metri pinnati in vasca, si tratta della prima convocazione in nazionale per un mondiale.