L’amore per le montagne nel sogno di Bordoni

Ecodibergamo.it - L’amore per le montagne nel «sogno» di Bordoni Leggi su Ecodibergamo.it LETTURE BERGAMASCHE. Domenica 27 aprile la presentazione del romanzo con l’autore nella casa studio dell’artista Pierantonio Volpini.

Monica e Tim, un amore chiamato Toscana: viaggi, soggiorni stellari e una villa da sogno - La visita nel borgo di San Casciano dei Bagni, quelle notti al Grand Hotel Principe di Piemonte per il matrimonio di Gigi Buffon e Ilaria D'Amico. La coppia di divi non resiste al fascino della regione. Adesso spunta una trattativa per l'acquisto di una proprietà a Palazzone 🔗lanazione.it

Deva Cassel e il fidanzato Saul Nanni: una vacanza da sogno tra amore e bellezza - Deva Cassel, la giovane e talentuosa figlia della celebre attrice Monica Bellucci e dell’attore Vincent Cassel, sta vivendo un momento di grande felicità. A soli 20 anni, Deva si è già fatta un nome nel mondo dello spettacolo, grazie alla sua straordinaria bellezza e al suo talento, ereditato dai genitori, che sono tra i volti più noti del cinema italiano e internazionale. Recentemente, Deva è stata avvistata in vacanza con il suo fidanzato, l’attore bolognese Saul Nanni, di 26 anni, in una località tropicale da sogno. 🔗velvetgossip.it

Sanremo 2025, Olly chi è: il successo improvviso, il sogno da bambino e la visione sull’amore - (Adnkronos) – Olly è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025. Il titolo del brano che l’artista porterà sul palco del Teatro Ariston è ‘Balorda nostalgia'. L’artista torna in gara alla kermesse canora per la seconda volta. È uno dei volti più giovani di questa edizione. Classe 2001, Federico Olivieri, in arte Olly è nato […] 🔗periodicodaily.com

