Napoli SP1 e Campo rom Caramiello | Subito censimento e bonifica del sito

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 28 settembre 2024)SP1 eRom.: “Le segnalazioni riguardanti ilnon sono nuove eppure, nonostante le denunce, nulla sembra cambiare” “Ho nuovamente segnalato una situazione inaccettabile che persiste da troppo tempo lungo la strada provinciale diSP1, in prossimità delrom. Un’area che dovrebbe rappresentare un luogo di vita dignitosa si è trasformata in un simbolo di degrado e abbandono, mettendo a rischio la salute e la sicurezza dei residenti.” Così in una nota il dettato M5S Alessandro, intervento sulla questione del degrado delrom e dell’intera zona . “Le segnalazioni riguardanti ilnon sono nuove, eppure, nonostante le ripetute denunce, nulla sembra cambiare. Qui, i rom vivono in condizioni degradate, privi di qualsiasi forma di igiene e rispetto per l’ambiente.