Le ronde per ricordare Sharon | Allontaniamo chi crea insicurezza

(Di sabato 28 settembre 2024) "Ognuno deve essere libero di girare in sicurezza. Quello che è accaduto anon deve ripetersi più". È uno dei commenti che si sono ascoltati maggiormente giovedì durante la serata di dialogo di cittadinanza attiva sul tema della sicurezza urbana, promossa dall’amministrazione comunale per non dimenticare l’omicidio diVerzeni avvenuto la notte tra il 29 e 30 luglio ad opera di uno sconosciuto, Moussa Sangare, incrociato per strada in via Castegnate (l’assassino, reo confesso, è stato arrestato alla fine di agosto). In prima fila il sindaco di Terno, Gianluca Sala. "era nel posto giusto al momento giusto perché è lì che una cittadina dovrebbe essere libera di poter essere, come e quando vuole. È il suo assassino che non sarebbe dovuto essere lì", il commento del primo cittadino.