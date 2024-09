Inler | Inter grandissima squadra Udinese sarà più compatta e aggressiva

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) Gokhansi è pronunciato nel pre-partita dell’incontro tra. Il tecnico ha posto l’accento sul lavoro fatto per recuperare dalla sfida col Milan. IL PENSIERO – Gokhansi è così espresso a DAZN prima della sfida tra: «Mi piace questo ruolo, sto sempre vicino alla. Oggi abbiamo una partita molto difficile, come sempre servirà mentalità. Contro la Roma è stata una partita molto difficile, con loro che hanno dimostrato carattere e aggressività. Oggi abbiamo un sistema diversa, vogliamo dare più stabilità».sull’che potremo vedere contro l’! LO SCENARIO –si è poi pronunciato sull’e sulla partita da fare: «. Sono campioni, quindi dobbiamo dare il massimo. Quando si perde una partita, si ha poco tempo per reagire. In Coppa Italia abbiamo fatto bene, dimostrando la giusta mentalità.